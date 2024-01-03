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Demirören Holding, Mikare Real Estate şirketi hakkında açıklama yaptı - Son Dakika
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Demirören Holding, Mikare Real Estate şirketi hakkında açıklama yaptı

Demirören Holding, Tayfun Demirören'e ait Mikare Real Estate şirketi ile ilgili kamuoyu açıklaması yaptı. Açıklamada, şirketin Tayfun Demirören'e ait olduğu ve tüm yatırım ve borçlardan kendisinin sorumlu olduğu belirtildi. Holding, sağlıklı mali yapı ve yeni yatırımlarla faaliyetlerine devam edeceğini vurgulayarak, maksatlı haberlere karşı hukuki mücadele edeceğini duyurdu.

Demirören Holding, Mikare Real Estate şirketi hakkında açıklama yaptı
03.01.2024 - 14:11,  Güncelleme: 14:13
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Demirören Holding, Tayfun Demirören'e ait Mikare Real Estate şirketi ile ilgili kamuoyu açıklaması yaptı. Açıklamada, "Tayfun Demirören'e ait Mikare Real Estate, Yönetim Kurulu Üyemiz Tayfun Demirören'in şahsına ait kendi aile şirketi olup, bu şirketle ilgili tüm yatırım ve borçlardan kendisi sorumludur. Demirören Yatırım Holding'in Almanya'da herhangi bir gayrimenkul şirketi ve kredi borcu bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Demirören Holding'den yapılan açıklamanın devamında ise şöyle denildi:

"Holdingimiz ve grup şirketlerimiz tüm faaliyetlerine sağlıklı bir mali yapı ve yeni yatırımlar çerçevesinde devam etmektedir. Son dönemde tarafımıza yönelik, dozu artan ve itibarımızı hedef alan haberlerin maksatlı ve kasıtlı olduğu aşikardır, yerli ve milli duruşumuz tüm saldırılara rağmen devam edecektir. Dezenformasyon içeren her bilgi ile hukuki olarak mücadele edeceğimizi kamuoyunun bilgilerine sunarız."

Kaynak: DHA
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