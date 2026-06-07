Demirözü Barajı'nda Su Seviyesi Yüzde 100! - Son Dakika
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Demirözü Barajı'nda Su Seviyesi Yüzde 100!

Demirözü Barajı\'nda Su Seviyesi Yüzde 100!
07.06.2026 11:44
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Demirözü Barajı'nda yağışlarla doluluk yüzde 100'e ulaştı, sulama ve turizm için önemli bir kaynak.

Bayburt'un Demirözü ilçesinde bulunan ve geçen yıl kuraklık nedeniyle su seviyesi büyük oranda düşen Demirözü Barajı'nda yağışların ardından doluluk yüzde 100'e ulaştı.

Bölgede sulama, balıkçılık ve turizm açısından önem taşıyan baraj, 62 milyon metreküplük su kapasitesiyle yöreye önemli ekonomik girdi sağlıyor.

Kuraklık ve sulama nedeniyle Ekim 2025'te doluluğun yüzde 30'un altına düştüğü Demirözü Barajı, bu yıl bölgenin beklenenden fazla yağış almasına bağlı olarak tamamen doldu.

Bölgede 115 bin dekarlık araziye can suyu olan barajda bir yılda yaşanan değişim, dronla görüntülendi. Geçen yıl suyun çekilmesiyle ortaya çıkan alanlar, yeniden su altında kaldı.

Barajdan su tahliyesi yapılıyor

Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer, AA muhabirine, geçen yıl barajdaki suyun kuraklık ve su kullanımı dolayısıyla büyük oranda azaldığını söyledi.

Bu yıl yağışlar nedeniyle bereketli bir kış ve bahar geçtiğini belirten Gürer, "Şimdi barajımız doldu ve yaklaşık 20 gündür de tahliye kapaklarından su akıyor. Böylece çaylara, derelere de can suyu vermiş oluyor." dedi.

Gürer, barajın bölgede 115 bin dekarlık araziye can suyu olduğunun altını çizerek, çiftçinin bu yıl rahat sulama yapabileceğini ifade etti.

Barajın dolmasının bölge halkı için çok önemli olduğunu vurgulayan Gürer, "Barajımız sadece sulamayla ilgili değil, turizm ve balıkçılık açısından da büyük önem arz ediyor. Belediye olarak kurduğumuz sosyal tesislerde barajda su doluluk oranı yüksek olduğu için teknelerimiz, gemilerimiz rahat yüzebiliyor. Güzel de görüntü ortaya çıkıyor." diye konuştu.

Arslan Gürer, barajdaki kafeslerde alabalık ve somon yetiştirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İlçemizde yetiştirilen somonların yurt dışına, Rusya, Japonya gibi ülkelere ihracatını gerçekleştiriyoruz. Öyle de bir güzelliği var. Su dolu olunca balıkların da oksijen oranı yüksek oluyor. Aynı zamanda turizme katkısı var, insanlar buraya geliyor ve istihdam sağlamış oluyoruz. 15 belediye çalışanı arkadaşımız burada vatandaşlarımıza hizmet ediyor. Bu görsel güzelliği turizme çevirmiş olmanın da mutluluğunu yaşıyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Demirözü Barajı'nda Su Seviyesi Yüzde 100! - Son Dakika

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