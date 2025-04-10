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Demokrasi ve Güvenlik vurgusu

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Gökçen, demokrasi olmadan güvenliğin olamayacağını ve İmamoğlu hakkında adil seçim vurgusu yaptı.

10.04.2025 11:25
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, "Kabul etmeliyiz ki demokrasi olmadan güvenlik olmaz. Ümidim şudur; tartışalım, kendimize yeniden öğretelim geçmişte ne fedakarlıklar yapıldığını, savaşları bitirmek için demokrasiyi sıfırdan inşa etmek için. ve görelim, pragmatizmin değerlerimizi nasıl yok ettiğini. Türkiye'deki kitlelerin sözünü tekrarlıyorum; kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber ya hiçbirimiz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin Strasbourg'da gerçekleşen ilkbahar oturumunda Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması hakkında konuştu. Gökçen, şunları söyledi:

"Bu, serbest ve adil seçimlere karşı doğrudan bir saldırı; bu, çoğunluğun adayını belirlemesine yönelen bir saldırı. Bu, yalnızca İmamoğlu'na değil, gerçek demokrasiye inanan hepimize yönelik doğrudan bir saldırı. Ekrem İmamoğlu, bir suç işlediği için değil; Erdoğan'a karşı dört seçim kazandığı için ve bir seçim daha kazanacağı için cezaevinde. 301 genç suç işledikleri için değil; barışçıl protesto yasaklarına karşı büyük bir cesaret gösterdikleri için cezaevinde.

"Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber ya hiçbirimiz"

Ne olduğunu tekrar anlatmayacağım; acil gündem maddesinde görüştük. Bu arada, mevkidaşlarımızın İmamoğlu raporuna büyük destekleri için teşekkür ediyorum. Ne olduğunu anlatmayacağım, çünkü önemli olan ne olduğu değil; bizim olanlara nasıl tepki verdiğimiz. Değerlerimizi feda ediyorsak, siyasi aktörleri kullanışlı bulduğumuz için bunu yapıyorsak, mültecileri Avrupa sınırları dışında tutmak için bunu yapıyorsak, jeopolitik konumları için bunu yapıyorsak, neden bu ilkelere sahip olduğumuz hakkında emin değilsek, kendimize hatırlatmıyorsak ve bu örgütü hükümetlerin pragmatik işleri için herhangi bir network etkinliği olarak görüyorsak üzgünüm ama sadece daha fazla üye devlet kaybetmeyeceğiz; bu tarihi kurumu da kaybedebiliriz.

Kabul etmeliyiz ki demokrasi olmadan güvenlik olmaz. Ümidim şudur; tartışalım, kendimize yeniden öğretelim geçmişte ne fedakarlıklar yapıldığını, savaşları bitirmek için demokrasiyi sıfırdan inşa etmek için. ve görelim, pragmatizmin değerlerimizi nasıl yok ettiğini. Türkiye'deki kitlelerin sözünü tekrarlıyorum; kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber ya hiçbirimiz."

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Kaynak: ANKA

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