Demokrat Senatör: İran'da Asker Göndermekten Korkuyorum - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Demokrat Senatör: İran'da Asker Göndermekten Korkuyorum

04.03.2026 03:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Senatör Blumenthal, Rubio'nun brifinginden sonra askerlerin İran'a gönderilmesinden endişeli.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun senatörlere verdiği brifingin ardından konuşan Demokrat Senatör Richard Blumenthal, "Bu brifingin ardından, askerlerimizi ( İran'da) sahaya gönderebileceğimizden her zamankinden daha fazla korkuyorum." dedi.

Blumenthal, Senatoda Rubio'nun verdiği İran brifinginden çıkışta basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu brifingde konuşulanları sadece Kongre üyelerinin değil, tüm Amerikan halkının bilmeye hakkı olduğunu belirten Blumenthal, Donald Trump yönetiminin İran konusunda kafasının karışık olduğunu ima etti.

Blumenthal, "Bu brifingin ardından, askerlerimizi (İran'da) sahaya gönderebileceğimizden her zamankinden daha fazla korkuyorum. Yönetimin hedeflerine ulaşmak için ABD askerlerinin gerekli olabileceğini düşünüyorum ancak yönetimin bundan sonra önceliklerinin ne olacağı konusunda net bir fikrim yok." diye konuştu.

Yönetimin İran'daki hedefleri konusunda aldığı brifingin ardından kafasının daha net olmadığını vurgulayan Blumenthal, "Burada öncelik nedir, İran'ın nükleer kapasitesini yok etmek mi, sadece füzeleri yok etmek mi, rejim değişikliği mi, yoksa terörist faaliyetleri durdurmak mı?" ifadesini kullandı.

Blumenthal, İran'la ilgili bu tür konuların gizli olarak konuşulmaması gerektiğine işaret ederek, "Amerikan halkı da bu bilgilere erişebilmelidir." şeklinde konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Kongrenin her iki kanadında verdiği basına kapalı brifinglerde yönetimin İran'la ilgili önceliklerini ve mevcut durumu Kongre üyelerine aktarmıştı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Demokrat Senatör: İran'da Asker Göndermekten Korkuyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran Dışişleri Bakanı Arakçi ilkokula düzenlenen saldırıda ölen çocuklar için kazılan mezarları paylaştı İran Dışişleri Bakanı Arakçi ilkokula düzenlenen saldırıda ölen çocuklar için kazılan mezarları paylaştı
Öğrencisinin bıçaklayıp öldürdüğü öğretmenin yıllar önceki paylaşımı ortaya çıktı Öğrencisinin bıçaklayıp öldürdüğü öğretmenin yıllar önceki paylaşımı ortaya çıktı
İsrail, İran Radyo ve Televizyon Kurumu’nu vurdu İsrail, İran Radyo ve Televizyon Kurumu'nu vurdu
Orta Doğu’da tırmanan gerilim küresel piyasaları sarstı Orta Doğu'da tırmanan gerilim küresel piyasaları sarstı
Trump: İran’a kara saldırısına gerek kalmayacak Trump: İran'a kara saldırısına gerek kalmayacak
Netanyahu: Sonsuz bir savaşta değiliz Netanyahu: Sonsuz bir savaşta değiliz

00:47
“Hamaney’in yerine gelen isim belli oldu“ iddiası
"Hamaney'in yerine gelen isim belli oldu" iddiası
00:25
’’Trump Türkiye’ye İran’a saldırma talimatı verdi’’ iddiasına yalanlama
''Trump Türkiye'ye İran'a saldırma talimatı verdi'' iddiasına yalanlama
00:22
Washington Post: İran Suudi Arabistan’daki CIA İstasyonunu vurdu
Washington Post: İran Suudi Arabistan'daki CIA İstasyonunu vurdu
23:57
İran’dan İsrail’e yeni saldırı dalgası
İran'dan İsrail'e yeni saldırı dalgası
23:20
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Avrupa cehenneme düşecek
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Avrupa cehenneme düşecek
23:06
İran, Dubai’deki ABD Konsolosluğu’nu İHA ile vurdu
İran, Dubai'deki ABD Konsolosluğu'nu İHA ile vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 04:48:57. #7.12#
SON DAKİKA: Demokrat Senatör: İran'da Asker Göndermekten Korkuyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.