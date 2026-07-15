Demokrat Senatörlerden Pentagon'a Soruşturma Talebi - Son Dakika
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Demokrat Senatörlerden Pentagon'a Soruşturma Talebi

15.07.2026 11:30
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25 Demokrat senatör, İran'daki saldırı soruşturmasının derhal açıklanmasını istedi.

ABD'de bir grup Demokrat senatör, ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki bir ilkokula düzenlenen ve çoğu çocuk 175 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmanın derhal kamuoyuna açıklanmasını talep etti.

Aralarında Jack Reed, Kirsten Gillibrand ve Angela Alsobrooks'ın bulunduğu 25 ABD'li Demokrat senatör, Pentagon'un söz konusu saldırıya ilişkin soruşturmasına dair ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Brad Cooper'a mektup gönderdi.

Mektupta, saldırının üzerinden dört aydan fazla zaman geçmesine ve soruşturmanın nisan ayında sunulduğunun belirtilmesine rağmen, Kongre ve ABD halkının halen Bakanlığın soruşturma raporunu ve ulaştığı bulguları görmediğine dikkat çekildi.

Bakanlığın, soruşturmanın tam ve sansürsüz halini derhal Kongre'ye sunması gerektiği belirtilen mektupta, böyle bir trajedinin tekrar yaşanmaması için somut bir planın da ortaya konması gerektiğine işaret edildi.

Mektupta, ABD ordusunun, sivillerin zarar görmesini engellemek için önlem alma konusunda yasal ve ahlaki yükümlülüğü bulunduğu vurgulanarak, "Bir ABD saldırısı sivilleri öldürdüğünde, Bakanlık Kongre'ye, ABD halkına ve mağdurların ailelerine ne yaşandığına dair açık bir hesap verme ve gelecekteki başarısızlıkları önlemek için güvenilir bir plan borçludur." ifadelerine yer verildi.

İran devlet televizyonu, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na saldırı düzenlediğini duyurmuştu. Saldırıda çoğu çocuk 175 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Savunma, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Demokrat Senatörlerden Pentagon'a Soruşturma Talebi - Son Dakika

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