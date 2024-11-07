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Demokratik Haklar İçin Mücadele

Demokratik Haklar İçin Mücadele

DEM Parti Sözcüsü Doğan, kayyum atamalarına karşı halkın tepkisini sürdürmekte kararlı olduklarını belirtti.

07.11.2024 14:18
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DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, bazı belediyelere yapılan görevlendirmelere ilişkin, "Verdiğimiz bir kanun teklifi var. Yeniden bir düzenleme yapılması gerekiyor. Eğer seçilmiş bu kişilerle ilgili gerçekten kesinleşmiş mahkeme kararları varsa belediye meclisinin seçmesi gerekiyor. Bu süreci tamamlamadan onların yerine kayyum atayamazsınız." dedi.

Doğan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, bugün ilk duruşması görülen Narin Güran cinayetinde henüz adaletin sağlanamadığını belirterek davanın takipçisi olacaklarını bildirdi.

Bazı belediyelere yönelik görevlendirmelere değinen Doğan, "halkın, demokratik hakkını kullanarak kayyum atamalarına karşı tepkisini ortaya koyduğunu" ve bu mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.

Doğan, görevden uzaklaştırılan belediye başkanları hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı olmadığını savunarak, "Bu yol, Türkiye'yi daha demokratik, adil, eşit, özgür bir yere götürmeyecek. O yüzden bu yoldan bir an önce dönün. Meclis de bu konuda sorumluluk üstlenmeli. Verdiğimiz bir kanun teklifi var. Yeniden bir düzenleme yapılması gerekiyor. Eğer seçilmiş bu kişilerle ilgili gerçekten kesinleşmiş mahkeme kararları varsa belediye meclisinin seçmesi gerekiyor. Bu süreci tamamlamadan onların yerine kayyum atayamazsınız." diye konuştu.

İçişleri Bakanlığınca belediyelere yapılan görevlendirmelerle ilgili açıklamaları nedeniyle DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve DEM Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Mihdi Tunç hakkında yasal işlem başlatılmasına ilişkin de konuşan Doğan, Bakırhan'ın konuşmasının maksatlı bir şekilde çarpıtıldığını ileri sürdü.

Bakırhan'ın konuşmasını hatırlatan Doğan, "kayyum ataması gibi yöntemlerin kendilerini mücadelelerinden vazgeçirmeyeceğini" söyledi.

Kaynak: AA

Basın Toplantısı, Ayşegül Doğan, Narin Güran, DEM Parti, Politika, 3-sayfa, Güncel, Kayyum, Hukuk, Son Dakika

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