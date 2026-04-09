Demokratlar'dan İran'a Savaş Tasarısı Girişimi
Demokratlar'dan İran'a Savaş Tasarısı Girişimi

09.04.2026 15:23
ABD Temsilciler Meclisi, İran'a karşı savaş yetkileri tasarısının 9 Nisan'da oylanmasını talep ediyor.

ABD Temsilciler Meclisinde Demokratlar, İran'a karşı savaş yetkileri tasarısının mecliste görüşülmesi için girişimde bulunmaya hazırlanıyor.

ABD Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries, Temsilciler Meclisi üyeliği resmi internet sitesinden yayımladığı mektubunda, meclis üyelerine çağrıda bulundu.

"(ABD Başkanı) Donald Trump'ın Pervasızca Yürüttüğü Keyfi Savaşı Kalıcı Olarak Sonlandırmak Hakkında" başlıklı mektubunda Jeffries, karar tasarısının oylanması için Temsilciler Meclisi'nin toplanmasını talep ettiklerini belirtti.

Ülkesi ile İran arasında ateşkes sürecine yönelik değerlendirmede bulunan Jeffries "İki haftalık ateşkes son derece yetersiz." ifadesini kullandı.

Jeffries, 9 Nisan'da yapılacak oturumda meclis üyelerine, İran'a karşı "Savaş Yetkileri Tasarısı'nın" oy birliğiyle geçirilmesi için destek istedi.

Mektupta Jeffries, "Temsilciler Meclisi'nde Demokratlar, meclis üyesi Gregory Meeks tarafından sunulan Savaş Yetkileri Tasarısı'nın 9 Nisan'da saat 11.30'da yapılacak oturumda oy birliğiyle kabul edilmesini talep edecek." dedi.

ABD ile İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da saat 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır; ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Savunma, Güncel, İran, Son Dakika

