Demokratlardan Trump'a İran Tepkisi

02.03.2026 00:06
ABD'de Demokratlar, Trump'ın İran'a saldırılarında Kongre'yi devre dışı bırakmasına karşı çıktılar.

(ANKARA) - ABD'de Demokrat Partili Kongre üyeleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırıları Kongre'ye danışmadan başlatmasına tepki gösterdi. Demokratlar, İran'dan ABD'ye yönelik "acil ve yakın bir tehdit" bulunduğu iddiasının ikna edici olmadığını ifade ederek askeri operasyonları sınırlandırmayı amaçlayan bir "savaş yetkileri tasarısı"nı destekleyeceklerini açıkladı.

Demokrat milletvekilleri ve senatörler, Trump'ın dün yaptığı ve İran'dan "acil bir tehdit" geldiği yönündeki açıklamasının gerçeği yansıtmadığını ifade ediyor. ABD yasalarına göre, Kongre onayı olmaksızın askeri güç kullanımı yalnızca böyle bir acil durum halinde mümkün.

Beyaz Saray'ı eleştiren Kongre üyeleri, ABD ile İran'ın, saldırılardan yalnızca iki gün önce İran'ın nükleer programına ilişkin diplomatik görüşmeler yürüttüğü ve bu hafta yeni temaslar konusunda mutabakata vardığına dikkati çekiyor.

Warner: "Önleyici saldırı işareti görmedim"

Senato İstihbarat Komitesi'nin kıdemli Demokrat üyesi Mark Warner, ABD merkezli CNN'e yaptığı açıklamada, "İran'ın ABD'ye karşı herhangi bir önleyici saldırı başlatmak üzere olduğuna dair kendisine hiçbir bilgi verilmediğini" söyledi.

"Başkan (Trump) Amerikan güçlerini savaş içine sokuyorsa, Kongre'nin ve Amerikan halkının karşısına çıkıp savaş ilanı talep etmelidir" diyen Warner, Kongre'nin devre dışı bırakılmasını eleştirdi."

Kaine: "Bu yasa dışı bir savaş"

Silahlı Hizmetler Komitesi üyesi Senatör Tim Kaine ise Fox News'e verdiği demeçte, ABD'nin İran'a yönelik askeri harekatını "yasa dışı bir savaş" olarak nitelendirdi. Kaine, İran'ın ABD'yi vurabilecek kapasitede füzelere sahip olmasının uzak bir ihtimal olduğunu savunarak, Trump'ın "acil tehdit" iddiasının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Savaş yetkileri yasası gündemde

ABD Anayasası, savaş ilan etme ve askeri güç kullanımını düzenleme yetkisini Kongre'ye veriyor. 1973 tarihli Savaş Yetkileri Yasası (War Powers Act) ise başkanın Kongre onayı olmaksızın askeri güç kullanmasını yalnızca ABD'ye veya silahlı kuvvetlerine yönelik doğrudan bir saldırı halinde mümkün kılıyor ve bu yetkiyi 60 günle sınırlandırıyor.

Demokratlar, İran'a yönelik saldırılarla ilgili bir savaş yetkileri tasarısının Senato'da salı günü, Temsilciler Meclisi'nde ise perşembe günü gündeme gelmesini bekliyor. Ancak Cumhuriyetçilerin büyük ölçüde Trump'a destek vermesi nedeniyle tasarının Kongre'den geçip geçemeyeceği belirsizliğini koruyor.

Schiff: "Kontrol edemeyeceğimiz bir süreci başlattık"

Demokrat Senatör Adam Schiff ise ABC'ye yaptığı açıklamada, İran'a yönelik geniş çaplı askeri kampanyanın rejim değişikliğini hedeflediğini savunarak, "Bölgede artık kontrol edemeyeceğimiz dinamikler oluşturduk" dedi.

Demokratlar ayrıca, İran'daki liderlik yapısının zayıflaması halinde daha radikal ve saldırgan bir askeri kanadın güç kazanabileceği ve bunun ABD'ye yönelik tehditleri artırabileceği uyarısında bulundu.

Cumhuriyetçiler Trump'a destek verdi

Öte yandan Cumhuriyetçi milletvekillerinin büyük bölümü Trump'ın kararını savundu. Senatör Dave McCormick, Trump'ın herhangi bir yasayı ihlal etmediğini söyledi. Özel Kuvvetler geçmişine sahip Temsilciler Meclisi üyesi Pat Harrigan da Trump'ın "hukuka uygun davrandığını" savundu.

Kaynak: ANKA

