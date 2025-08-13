Demre\'de 5. Taş Beach Voleybol Turnuvası

Antalya'nın Demre ilçesinde 5. Geleneksel Taş Beach Voleybol Turnuvası düzenlendi.
Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, turnuvanın açılışında yaptığı konuşmada, güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını söyledi. Turnuvayı artık geleneksel hale getirdiklerini ifade eden Duran, herkese de bu heyecana ortak olmaya davet etti.
Duran, turnuvaya 24 takımın katıldığını belirterek, sporculara başarılar diledi.
Turnuva 3 gün sürecek.
