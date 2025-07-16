Demre'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Antalya'nın Demre ilçesinde refüje ve trafik levhasına çarpan motosikletin 18 yaşındaki sürücüsü öldü, yanındaki genç ise yaralandı.

Ahmet Günay'ın (18) kullandığı 07 CDY 671 plakalı motosiklet, Beymelek Mahallesi D400 Kara yolunda önce refüje, ardından trafik levhasına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince yapılan incelemede sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Motosiklette yolcu olarak bulunan Aras Sevinç (18) ise yaralandı. Yaralı, Demre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşamını yitiren gencin, Demre Ziraat Odası Genel Sekreteri İlker Günay'ın oğlu olduğu öğrenildi.