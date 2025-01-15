Denetimli Serbestlik Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Denetimli Serbestlik Protokolü İmzalandı

Denetimli Serbestlik Protokolü İmzalandı

Ordu'da denetimli serbestlikte kişisel gelişim için protokol imzalandı, hedef suçların önlenmesi.

15.01.2025 18:01
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Ordu'da yükümlülerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamak için denetimli serbestliğe yönelik protokol imzalandı.

Ordu Üniversitesi ile Ordu, Fatsa ve Ünye Cumhuriyet Başsavcılıkları arasında denetimli serbestlik hizmetleri alanında iş birliğini içeren protokolü, Rektör Prof. Dr. Orhan Baş, Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Ünye Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı ve Fatsa Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Kale imzaladı.

Protokol ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlülerin ve eski hükümlülerin kişisel gelişimlerine katkı sağlayarak suç işlemelerinin önüne geçilmesi ve yeniden topluma kazandırılmalarını amaçlıyor. Ayrıca denetimli serbestlik müdürlüğü personeline yönelik tamamlayıcı ve destekleyici geliştirme programlarının hazırlanması ve yürütülmesi de sağlanacak.

Törene, Ordu Denetimli Serbestlik Müdürü Mesut Öztürk, Fatsa Denetimli Serbestlik Müdürü Volkan Öner, Ünye Denetimli Serbestlik Müdürü Serdar Erdoğan, Ordu Denetimli Serbestlik Uzmanı Psikolog Işıl Öztürk, Fatsa Denetimli Serbestlik Uzmanı Öğretmen Hakan Yürür ve Ünye Denetimli Serbestlik Uzmanı Sosyolog Esra Baş Güzel katıldı.

Kaynak: AA

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