Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Okullarda Çalıştı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde denetimli serbestlik yükümlüleri, okullarda boya, bakım ve tadilat çalışmaları gerçekleştirdi.

Alaşehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında yükümlüler, okullarda boya ve tadilat çalışmaları yaptı, sıraların bakımını gerçekleştirdi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Alaşehir Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, bugüne kadar 36 dersliğin boya, tadilat ve temizlik işlemlerinin tamamlandığını, 3 okulun yeni eğitim dönemine hazır hale getirildiğini söyledi.