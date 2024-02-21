Deneyap Teknoloji Atölyeleri Yeni Dönem İçin Başvuruları Almaya Devam Ediyor

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Geleceğin mühendislerini, teknoloji girişimcilerini ve teknoloji liderlerini yetiştirmek amacıyla hayata geçirilen Deneyap Teknoloji Atölyelerinin Eylül 2024'te başlayacak yeni dönemi için başvurular devam ediyor.

Deneyap Türkiye Projesi kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının (T3 Vakfı) ortak çalışmasıyla oluşturulan Deneyap Teknoloji Atölyelerinde, 10 binlerce öğrenciye robotik ve kodlamadan nanoteknolojiye, tasarım ve üretimden yapay zekaya 11 farklı eğitim veriliyor.

T3 Vakfı Deneyap Koordinatörü Buse Zehra Kökçam, Deneyap Teknoloji Atölyelerinin yeni dönemine ilişkin düzenlenen etkinlikteki konuşmasında, atölyelerdeki temel hedeflerinin Milli Teknoloji Hamlesi'nin dip dalgasını oluşturabilecek gençleri yetiştirebilmek olduğunu söyledi.

Teknolojinin liderlerini, girişimcilerini, geleceğin mühendislerini yetiştirebilmek amacıyla Deneyap Teknoloji Atölyelerinin tüm Türkiye'de tüm öğrencilere açık olduğunu belirten Kökçam, "Öğrenci seçiminde ortaokul ve lise seviyesi olarak iki ayrı seviyemiz var. Ortaokul seviyesi için 4. ve 5. sınıflar, lise seviyesi için 8., 9. ve lise hazırlık sınıfları başvuru yapabiliyor. Öğrenciler başvuru yaptıktan sonra 3 ayrı aşamada sınavlarımız gerçekleşiyor. Burada en önemli olan şey çocukların muhakeme yeteneğinin olup olmaması. Algoritmik düşünce yapısı, kendine özgün bir proje geliştirip, geliştirememesi gibi noktalara önem veriyoruz." diye konuştu.

Başvuru dönemi 25 Şubat'ta sona erecek

Kökçam, Deneyap Teknoloji Atölyelerinde öğrencilerin 11 ayrı başlıkta eğitim aldığını aktararak, çocuklarda teknoloji farkındalığı oluşturularak süreçlerin tamamladığını dile getirdi.

Mezun olan öğrencilere diploma verildiğini anlatan Kökçam, şunları kaydetti:

"Her ders özelinde sertifikalar veriliyor. Aynı zamanda çocuklar, sosyal faaliyetler, kamplar, teknik gezilerle sosyal gelişim anlamında da destekleniyor. 4 paydaşlı bir yapı olduğumuz için başarılı öğrencilere burs vermek gibi her paydaş kurumumuzun belli imkanları var. TEKNOFEST yarışmalarına katılırken onlara mentor desteği sağlamak gibi imkanlarımız da mevcut.

7 Şubat'ta başlayan başvuru dönemimiz 25 Şubat'ta sonlanacak. Yeni eğitim dönemimiz ise Eylül 2024'te tüm Türkiye'de eş zamanlı bir şekilde başlayacak. Deneyap Teknoloji Atölyelerimiz Türkiye genelinde 81 ilde mevcut. 139 Deneyap Teknoloji Atölyesi ve 262 derslikle öğrencilerimize hizmet veriyoruz. 20 bini aşkın öğrenci kapasitemiz mevcut. Her alan için uzman eğitmenler belirleniyor. Şu an için 4 bin 500'den fazla eğitmenimiz var."

Kökçam, aday öğrencilerin başvurunun ardından 3 ayrı aşamadan geçtikten sonra 36 ay boyunca ücretsiz teknoloji eğitimleri aldığını vurgulayarak, "Bu süreçte tüm Türkiye'deki öğrencilere fırsat eşitliği sağlanıyor. Aynı atölye konsepti, aynı müfredat ve aynı seçilme biçimiyle tüm öğrencilere fırsat eşitliği sağlanarak eğitimler veriliyor." ifadelerini kullandı.