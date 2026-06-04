Deniz Aslanı-2026 Tatbikatı Başladı

SAHİL Güvenlik Komutanlığı sevk ve idaresinde düzenlenen Deniz Aslanı-2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı başladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı sevk ve idaresinde düzenlenen Deniz Aslanı-2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı başladı. Tatbikatı Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir ile 8 ülkeden 17'i yabancı olmak üzere 54 gözlemci takip ediyor. Tatbikat yaklaşık 500 askeri personelin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Türk arama kurtarma unsurlarının imkan ve kabiliyetlerini denemek, müşterek arama kurtarma faaliyetlerinde iş birliği ve koordinasyonu artırmak, uygulamaları uluslararası camiaya duyurmak, eğitimleri geliştirmek ve arama kurtarma komuta kontrol sistemlerini test etmek amacıyla icra edilen tatbikat, Türk Arama Kurtarma Bölgesi içindeki Midilli, Sakız, İpsara, Bozbaba ile İskiri adaları arasında kalan iki farklı noktada gerçekleştirilecek.

İKİ SENARYO İCRA EDİLECEK

Tatbikatta Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1 arama kurtarma helikopteri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1 amfibi gemi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1 arama kurtarma uçağı, 1 arama kurtarma helikopteri, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 1 arama kurtarma helikopteri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 3 korvet, 5 bot, 5 helikopter, 1 İHA ve Dalış, Emniyet, Güvenlik ve Arama Kurtarma Timleri (DEGAK) görev yapacak.

İki senaryoyu içeren tatbikatın ilk senaryosu kapsamında, Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde su alarak batmakta olan bir ticari gemiden tehlike sinyali alınması üzerine gemi mürettebatının arama ve kurtarılma faaliyeti gerçekleştirilecek.

İkinci senaryoda ise Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde, Ege Denizi'nin uluslararası sularında bir yolcu motorundan tehlike sinyali alınması ve akabinde yolcu motorunda yangın çıktığının öğrenilmesi üzerine kazazedelere yönelik arama ve kurtarma faaliyetleri icra edilecek, yangın söndürülecek.