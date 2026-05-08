Deniz Biyoçeşitliliği Projesi Başladı

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) tarafından yürütülen "Deniz Biyoçeşitliliği ve Okuryazarlığı Projesi" kapsamında Marmara, Ege ve Akdeniz'de deniz ekosistemine yönelik bilimsel araştırma gerçekleştiriliyor.

TÜDAV Bilim Danışmanı Destan Öztürk, AA muhabirine, İstanbul'dan başladıkları proje kapsamında şu anda Kaş'ta çalışma yürüttüklerini söyledi.

Deniz memelilerinden deniz çayırlarına, pinalardan deniz suyu sıcaklığı ve tuzluluğuna kadar birçok alanda araştırma yaptıklarını belirten Öztürk, deniz kirliliği başta olmak üzere farklı parametrelerin uzman ekiplerce incelendiğini kaydetti.

Öztürk, deniz suyu sıcaklığı, akıntı, dalga, tuzluluk, oksijen, verilerin kaydedildiğini, su bulanıklığı ve görünürlüğüne ilişkin ölçümler yapıldığını dile getirdi.

Dalışlarla deniz suyu örnekleri toplandığını belirten Öztürk, mikroplastik ve deniz anası araştırmaları için farklı ağ sistemlerinin kullanıldığını ifade etti.

"Akustik dinleme çalışmaları sürüyor"

Bölgede yürüttükleri çalışma kapsamında akustik dinleme çalışmalarının sürdüğüne işaret eden Öztürk, "Denize indirilen hidrofonlarla hem kayıt alıyor hem de bölgede deniz memelisi bulunup bulunmadığını tespit ediyoruz. Eğer bir canlıyı duyabilirsek cihazı hemen indirip dinleme yapıyoruz." dedi.

Balina, yunus, deniz kaplumbağası ve deniz kuşlarına yönelik gözlem çalışmalarının devam ettiğini aktaran Öztürk, dalışlarda özellikle deniz çayırları ve pinalar gibi hassas ve koruma altındaki türlerin incelendiğini kaydetti.

Isınan denizlerin birçok canlı türünü etkilediğini belirten Öztürk, farklı denizlerden gelen bazı türlerin Türkiye sularına uyum sağlayarak yaşamaya başladığını ifade etti.

Denizanasının bu türlerin başında geldiğini kaydeden Öztürk???????, "Oldukça güzel canlılar olmalarına rağmen insanlarla temas etmeleri durumunda yakıcı ve zararlı sonuçlara neden olabiliyorlar. Bu denizanası izleme programı sayesinde de bu canlıların nerede ve ne zaman görüldüğüne ilişkin önemli veriler elde ediyoruz." diye konuştu.

-"Deniz kaplumbağası popülasyonlarında artış yaşandı"

TÜDAV Bilim Danışmanı Prof. Dr. Oğuz Türkozan da proje kapsamında deniz kaplumbağaları üzerine çalışma yürüttüklerini söyledi.

Deniz kaplumbağalarını Çeşme kıyılarından Kaş'a kadar izlediklerini belirten Türkozan, mayıs ayı itibarıyla deniz kaplumbağalarının üreme döneminin başlayacağını ifade etti.

Türkozan, temel amaçlarının deniz kaplumbağalarının çiftleşme bölgelerini tespit etmek olduğunu ayrıca deniz çayırları ile deniz kaplumbağaları arasındaki ilişkiyi de gözlemlediklerini anlatarak, "Akdeniz'de 30 yılı aşkın süredir yürütülen bilimsel çalışmalar ve koruma faaliyetleri sayesinde deniz kaplumbağası popülasyonlarında önemli artış yaşandı. Yuva sayılarında iki ila üç kat artış gözlemledik." diye konuştu.

Koruma çalışmalarının olumlu sonuç verdiğini ifade eden Türkozan, özellikle caretta caretta türünde popülasyon artışı görüldüğünü dile getirdi.

"Deniz çayırları birçok canlı için yaşam alanı oluşturuyor"

TÜDAV Su Bilimleri Mühendisi Onur Akyüz ise deniz çayırı alanlarının Türkiye'nin önemli biyoçeşitlilik zenginliklerinden olduğunu söyledi.

Deniz çayırlarının korunması ve düzenli olarak takip edilmesi gerektiğini belirten Akyüz, bu alanların oksijen üretimi, karbon depolama, kıyı erozyonunu önleme ve canlılara yaşam alanı oluşturma gibi önemli işlevler üstlendiğini anlattı.

Akyüz, deniz çayırlarının ahtapotlar, küçük kabuklular ve deniz kaplumbağaları için beslenme alanı oluşturduğunu, aynı zamanda birçok canlı ve balık türü için yumurtlama alanı olarak kabul edildiğini ifade etti.

Teknelerin çapalama faaliyetleri, kirlilik, iklim değişikliği ve yabancı türlerin deniz çayırları üzerinde tehdit oluşturduğunu vurgulayan Akyüz, TÜDAV'ın İstanbul'dan Antalya'ya 110 istasyonda deniz çayırlarının yayılımı ve sağlığına ilişkin gözlem çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.