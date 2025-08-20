Deniz Çayırları İçin Mapa ve Şamandıra Projesi - Son Dakika
Deniz Çayırları İçin Mapa ve Şamandıra Projesi

20.08.2025 12:54
Çevre Bakanlığı, deniz çayırlarını korumak için Mapa ve Şamandıra Sistemi uygulamaya alıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Mapa ve Şamandıra Sistemi ile deniz çayırlarının korunacağını ve ekosistem dengesinin sağlanacağını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda, "Doğup kök salacak, büyüyüp denize nefes olacak. Mapa ve Şamandıra Sistemi ile deniz çayırları korunacak, ekosistem dengesi sağlanacak. Tekne bağlama düzeni sağlanarak çevreye zarar veren uygulamalar sona erecek. Yoğun deniz trafiği düzenlenerek koylar daha yaşanabilir hale getirilecek. Deniz turizmi daha sürdürülebilir bir hale gelecek. Bugün koruduğumuz her nefes, yarının temiz dünyası olacak." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımdaki videoda, milli sporcu ve serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen'in de şu açıklamaları yer aldı:

"Nasıl bir ağaç nefes almanızı sağlıyorsa deniz çayırları da aynı görevi üstleniyor. Mapa Şamandıra Projesi deniz çayırlarına çapaların verdiği zarardan korumak ve su altında hayatın devamlılığını sağlamak için var. Deniz çayırları korunurken hem doğa hem de bölge insanları kazanacak."

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Denizcilik, Ekonomi, Güncel, Tarım, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Deniz Çayırları İçin Mapa ve Şamandıra Projesi

