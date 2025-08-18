Deniz Çöpleriyle Mücadelede Tarihi Adım - Son Dakika
Deniz Çöpleriyle Mücadelede Tarihi Adım

18.08.2025 10:28
Sunar Yatırım CEO'su, Bakanlığın yol haritasını çevresel geleceğimiz için önemli buldu.

Sunar Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Mustafa Nuri Çomu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan "Tek Kullanımlık Deniz Çöpleriyle Mücadele Yol Haritası"nın Türkiye'nin çevresel geleceği açısından son derece önemli bir adım olduğunu belirtti.

Adana merkezli firmadan yapılan açıklamada, Bakanlığın plastik kullanımının azaltılmasına yönelik yol haritasının, Türkiye'de çevre dostu dönüşüm için tarihi bir fırsat sunduğu, plastik kirliliğiyle mücadelede kararlı ve vizyoner bir adım olduğu ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çomu, "Tek Kullanımlık Deniz Çöpleriyle Mücadele Yol Haritası"nı memnuniyetle karşıladıklarını, çalışmanın Türkiye'nin çevresel geleceği açısından son derece önemli bir adım olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Sunar NP ile yıllardır yürüttüğümüz AR-GE çalışmaları ve yerli biyobozunur hammadde üretim kapasitemizle, ülkemizi tek kullanımlık plastiklerin azaltılması ve biyobozunur ürünlerde liderlik hedefine taşımak için çalışıyoruz. Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) düzenlemelerindeki iyileştirmeler, kamu teşvikleri ve piyasa odaklı geçiş stratejileriyle bu vizyon hep birlikte gerçeğe dönüşebilir."

Çomu, biyobozunur ürünlerin GEKAP kapsamında ayrı bir kategoride değerlendirilmesinin kritik önem taşıdığını, bu adımın atılması halinde marketler, perakende zincirleri ve kamu alımlarında biyobozunur ürünlerin çevreci bir çözüm olarak tercih edileceğini kaydetti.

Petrol bazlı plastiklerin ham maddesinin büyük ölçüde ithal edildiğini ifade eden Çomu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Doğada çözünme süreleri yüzler yılı buluyor ve bu süreçte mikroplastik kirliliği oluşturarak ekosistemi tehdit ediyor. Buna karşılık geliştirdiğimiz mısır nişastası bazlı biyobozunur ham madde, doğada 3-6 ay gibi kısa sürede çözünüyor, mikroplastik bırakmıyor ve yerli üretim sayesinde ithalat bağımlılığını azaltıyor."

Kaynak: AA

Plastik, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Sağlık, Çevre, adana, CEO, Son Dakika

