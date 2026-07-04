Deniz Göktaş Tutuklandı - Son Dakika
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Deniz Göktaş Tutuklandı

Deniz Göktaş Tutuklandı
04.07.2026 13:14
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Sanal medyada suç unsuru bulunan videoları nedeniyle Deniz Göktaş tutuklanarak cezaevine konuldu.

SANAL medyada yayınladığı videolarda suç unsuru tespit edilmesi üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Deniz Göktaş, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Göktaş'ın sanal medya platformlarında yayınladığı videonun içeriğinde suç unsuru tespit etti. Bunun üzerine Göktaş hakkında soruşturma başlattı. Yurt dışı seyahatinden Türkiye'ye dönen Deniz Göktaş İstanbul Havalimanı'nda pasaport kontrolü sırasında gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Göktaş, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Dini değerleri aşağılama' suçlarından tutuklandı. Göktaş, tutuklanmasının ardından getirildiği Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu.

Kaynak: DHA

Tutuklama, İstanbul, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Medya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Deniz Göktaş Tutuklandı - Son Dakika

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