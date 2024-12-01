Deniz İpek Yolu Konferansı Wenzhou'da Toplandı

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HANGZHOU, 1 Aralık (Xinhua) -- 2024 Deniz İpek Yolu Kent Etkisi Belediye Başkanları Etkileşim Konferansı, Deniz İpek Yolu üzerindeki kentler arasında kazan-kazan işbirliği ve inovasyonu kolaylaştırmak amacıyla cumartesi günü Çin'in Zhejiang eyaletindeki kıyı kenti Wenzhou'da düzenlendi.

Aralarında yerli ve yabancı hükümet yetkilileri ile uluslararası kuruluş temsilcilerinin de bulunduğu yaklaşık 400 katılımcı, Xinhua Haber Ajansı ve yerel yetkililerin ortak ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda işbirliği ve kalkınma fırsatlarını görüştü.

Katılımcılar, diyalog yoluyla Deniz İpek Yolu üzerindeki kentler için taze enerji yaratmayı amaçlayan görüşmeler yaparken, yerel yetkililer Zhejiang'ın yüksek kaliteli Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesindeki işbirliğini daha da teşvik edeceğini ve kentler arası etkileşim ve işbirliğini artırmak için Deniz İpek Yolu'nu destekleyeceğini söyledi.

Xinhua Başkan Yardımcısı Liu Jian konferansta yaptığı konuşmada, Kuşak ve Yol Çalışmaları Ağı'nın öncüsü olan Xinhua'nın, daha yüksek kaliteli düşünce kuruluşu araştırmaları, kaynak paylaşımı ve uluslararası etkileşim yoluyla Deniz İpek Yolu kentleri için daha parlak bir gelecek yaratmak üzere tüm taraflarla çalışmaya istekli olduğunu ifade etti.