Deniz Kuvvetleri Günü Kutlaması

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Preveze Deniz Zaferi'nin 486. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve beraberindeki personeli kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Güler'in, personelin Deniz Kuvvetleri Günü'nü tebrik ederek görevlerinde başarılar dilediği belirtildi.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet de kabulde yer aldı.