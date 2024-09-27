Deniz Kuvvetleri Günü Kutlandı

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'DENİZ KUVVETLERİMİZ ÜLKEMİZİN İFTİHAR KAYNAĞI'

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve beraberindeki personeli kabulünde yaptığı konuşmada, Preveze Deniz Zaferi'nin 486'ncı yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutladı. Güler, Preveze Deniz Zaferi'nin Türk ve dünya tarihinde bir dönüm noktası olduğunu, Akdeniz'in Türk gölü haline geldiğini belirterek, "Komuta heyetinin ve leventlerimizin muharebe yetenekleri ile kazanılan bu deniz savaşı ile donanmamızın gücü ve kabiliyetleri tüm dünyaya gösterilmiştir. Deniz Kuvvetlerimiz; bugün de modern kuvvet yapısı, teknolojik donanımı, sürekli gelişen imkanları, her şeyden önemlisi de fedakar personelinin büyük özverisiyle etkin, caydırıcı ve saygın bir güç olarak mavi vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizi başarıyla korumaktadır. Ayrıca, Katar'dan Somali'ye, Libya'dan Hint Okyanusu'na kadar deniz aşırı görevleri başarıyla yerine getirerek uluslararası barışa da katkılar sağlamaktadır. Bugüne kadar üstlendikleri tüm bu görevleri büyük bir adanmışlık duygusuyla ve üstün bir başarıyla yerine getiren Deniz Kuvvetlerimizin siz kahraman ve fedakar personelini yürekten kutluyorum" dedi.

Türkiye'nin uluslararası alanda etkin roller üstlendiği, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son bir asrın en kapsamlı faaliyetlerini icra ettiğini kaydeden Bakan Güler, "Bu süreçte; Deniz Kuvvetlerimiz de aynı etkinlik ve yoğunlukta faaliyetlerini sürdürmektedir. Gururla ifade etmeliyim ki Deniz Kuvvetlerimiz de bu süreçte elde ettiği büyük başarılarıyla ülkemizin iftihar kaynağıdır. Şu hususa dikkatinizi çekmek isterim ki bu günlere kolay gelinmedi. Bundan yaklaşık bir asır önce, parasını ödediğimiz halde teslim alamadığımız ürünler, türlü engellemelere ve zorluklara maruz kaldığımız zamanlar oldu. Bu zor günleri hiç unutmadık. Nice badirelerle karşılaşsak da yılmadan, yorulmadan çalışmaya devam ettik. Sizler gibi nice kahramanlar, Deniz Kuvvetlerimizin bu uzun ve meşakkatli yolculuğunda milli savunma sanayisi hamlemizin gelişmesi ve güçlenmesi için çok büyük gayret sarf ettiler, mücadele verdiler. Geldiğimiz bu üstün seviyeyle, gurur duymak hepimizin en doğal hakkıdır" ifadelerini kullandı.

'DAHA ÇOK ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Güler, savunma sanayisinin birbirinden değerli ve kritik projeleri hayata geçirdiğine işaret ederek, "Savunma sanayimiz; Kara ve Hava Kuvvetleri'nde olduğu gibi Deniz Kuvvetlerimizin de envanterine her geçen gün yeni ürünler dahil ederek ordumuzun imkan ve kabiliyetlerini artırmaktadır. Nitekim geçtiğimiz ay Aksaz Tersanemizle birlikte pek çok yerli ve milli deniz sistemimizi hizmete alarak donanmamızın gücüne güç katacak yeni platformları envanterimize kazandırdık. Bizlere düşen en önemli görev de başarının bir varış değil bir yolculuk olduğunun bilinciyle Deniz Kuvvetlerimizi ve kahraman ordumuzu, en gelişmiş, en modern silah, araç ve gereçlerle donatmaya devam etmektir. Zira içinde bulunduğumuz kaotik güvenlik ortamı ve yaşanan krizler, 3 tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizin hak ve menfaatlerini, tavizsiz bir şekilde koruyabilmemiz için her açıdan güçlü, etkin ve caydırıcı bir deniz kuvvetlerine sahip olmamızı zorunlu kılmaktadır. Bu çerçevede şanlı ordumuzu ve ülkemizi, daha da ilerilere taşımak için azim ve kararlılıkla çalışmaya; daha çok üretmeye devam edeceğiz" dedi.

'DÜNDEN ÇOK DAHA KARARLIYIZ'

Bakan Güler, "Bütün bu eşsiz gayretlerin neticesinde, gönül rahatlığıyla ifade etmek isterim ki bugün, dünden çok daha güçlü, çok daha kararlıyız. Tüm bu faaliyetlerdeki üstün çabalarınızdan dolayı, sizlerle ne kadar gurur duysak azdır. Sizleri çok seviyor ve sizlere güveniyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci asrına başladığımız bu tarihi süreçte, köklü tarihimizden ilham alan kahraman Türk donanmasının üstlendiği tüm görevleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük bir başarıyla icra edeceğine ve şanlı sancağımızı daha da yükseklere taşıyacağına yürekten inanıyorum. Bu vesileyle, Deniz Kuvvetlerimizin, ulaştığı bu üstün seviyeye gelmesinde emeği geçen, katkıda bulunan Barbaros Hayreddin Paşa'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bugüne kadarki bütün komutanlarımızı ve kahraman personelimizi şükran ve minnetle yad ediyor; Sayın Deniz Kuvvetleri Komutanımız ile siz değerli silah ve mesai arkadaşlarımın şahsında tüm seçkin personelimize teşekkür ediyor; Preveze Deniz Zaferimiz ile Deniz Kuvvetleri Günü'nüzü bir kez daha en içten dileklerimle kutluyorum. Denizleriniz sakin, pruvanız neta, ufkunuz ve bahtınız açık olsun."