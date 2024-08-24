Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu: Milli Denizaltı Projesi ile kendi denizaltımızı inşa edeceğiz

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Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, "Milli Denizaltı Projesi ile kendi denizaltımızı inşa etme konusundaki hedefimize ulaşarak kendi denizaltısını dizayn, inşa edebilen dünyadaki altı ülkeden biri olacağız. Milli denizaltımızı milli sistem ve cihazlarla donatıp tamamen milli silahlarla kullanmak ise nihai hedefimizdir." dedi.

Tatlıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığında düzenlenen Aksaz Tersanesi Komutanlığı Açılış ve Deniz Platformu Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada, Deniz Kuvvetleri'nin stratejik unsurlarının başında denizaltıların geldiğini belirtti.

Bugün donanmaya katılarak caydırıcı güçlerini arttıracak havadan bağımsız tahrik sistemine sahip ilk denizaltı "TCG PİRİREİS"in hizmete girişinin haklı gururunu yaşadıklarını ifade eden Tatlıoğlu, "Bu denizaltımız uzun süre satha çıkmak zorunda kalmadan gizliliğini azami seviyede idame ederek harekat icra edebilecek, kendi milli güdümlü mermilerimiz 'ATMACA' ve 'GEZGİN'e ilave olarak yakın zamanda harp atışı ile etkisini gördüğümüz, gururumuz milli ve yerli 'AKYA' torpidomuzu kullanacaktır. Aynı proje kapsamında inşa edilen ikinci denizaltımız 'HIZIRREİS', 2023 yılı mayıs ayında denize indirilmiştir. Bugün bayrağımızı çekerek seyir deneyimlerine başlayacak olan denizaltımız 2025 yılında hizmete girecektir." diye konuştu.

Oramiral Tatlıoğlu, diğer yandan projenin üçüncü denizaltısı olan "MURATREİS"in Haziran 2024'te havuza çekilmesini müteakip havuz donatım faaliyetlerine başlandığını aktardı.

"MURATREİS" denizaltısının 2026 yılı içerisinde hizmete gireceğini bildiren Tatlıoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"2024 yılında 'PİRİREİS', 2025 yılında 'HIZIRREİS', 2026 yılında da 'MURATREİS' denizaltılarının hizmete girmesinin ardından proje kapsamında inşası devam eden diğer 3 denizaltımız da müteakip her yıl olacak şekilde hizmete girecek ve 6 gemiden oluşan Reis sınıfı D/A projesi tamamlanacaktır. Bu sayede Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlerinin gözetilmesi için Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterindeki stratejik öneme sahip denizaltılarımızın sayısı artmış olacaktır. Bu projede elde edilen tecrübe ve bilgi birikimi ile milli denizaltımızı inşa etme açısından da büyük kazanımlar elde edilmiştir. Milli denizaltılarımızın ilkinin inşasına 2025 yılında başlanacaktır. Milli Denizaltı Projesi ile kendi denizaltımızı inşa etme konusundaki hedefimize ulaşarak kendi denizaltısını dizayn, inşa edebilen dünyadaki altı ülkeden biri olacağız. Milli denizaltımızı milli sistem ve cihazlarla donatıp tamamen milli silahlarla kullanmak ise nihai hedefimizdir."

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, bu kapsamda, her türlü iklim şartında gece ve gündüz denizaltılarının inşa, bakım, onarım ve modernizasyon faaliyetlerinin icra edilebileceği 3000 tonluk kapalı denizaltı havuzunun da bugün hizmete alındığını dile getirdi.

"Şimdi dördüncü tersanemiz olan Aksaz Tersanemize kavuşuyoruz"

Kapalı denizaltı havuzunun milli denizaltı üretimi hedefinin bir parçası olması nedeniyle milli teknolojinin gelişimine katkıda bulunacak kritik ve stratejik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Oramiral Tatlıoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün burada, MİLGEM korvet ve fırkateynlerimizi bağrından çıkaran İstanbul Tersanesi, hizmete aldığımız Reis sınıfı denizaltıları inşa eden Gölcük Tersanesi ve Ege'deki stratejik öneme sahip İzmir Tersanesinden sonra şimdi dördüncü tersanemiz olan Aksaz Tersanemize kavuşuyoruz. 13 bin metrekaresi kapalı alan olmak üzere 113 bin metrekare alana sahip olan Aksaz Tersanesi Komutanlığı 7500 tonluk yüzer havuz, 450 tonluk çekek yeri ve 100 tonluk yüzer vinç ile fırkateyn ve korvetler başta olmak üzere birçok farklı tip su üstü gemisi ve denizaltılarımıza hizmet vermektedir. Aksaz Tersanesi Komutanlığının mevcut imkan ve kabiliyetlerinin arttırılması çerçevesinde, TCG ANADOLU'yu ve envantere alacağımız uçak gemisini de havuzlayabilecek bir taş havuzun da yakın gelecekte hizmete girmesi planlanmaktadır. Bundan sonraki hedefimiz Doğu Akdeniz harekat alanında kritik önemi haiz Mersin Tersanemizin teşkili ve açılışı olacaktır."

Tatlıoğlu, bugün ayrıca Deniz Kuvvetlerinin muharip unsurlarına harekat alanında lojistik destek sağlayacak üç yakıt gemisini de hizmete almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bu gemilerin yüzer muharip unsurların limanlarda ve harekat alanında lojistik bütünlemelerini süratli ve etkin bir şekilde gerçekleştirerek harekatın kesintisiz icra edilmesine imkan sağlayacağını belirten Oramiral Tatlıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Son 15 yıl içerisinde 73 adet yüzer platform, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girmiştir. Milli fırkateyn, milli korvet, milli hücumbot, milli mayın avlama gemisi, milli amfibi ve lojistik gemilerine sahip Türk Deniz Kuvvetlerimiz, aynı zamanda milli ve yerli İHA ve İDA'larımız, milli güdümlü mermilerimiz, milli torpidomuz ve milli yapım deniz mayınlarımıza sahiptir. Dosta güven düşmana korku veren Türk Deniz Kuvvetleri sadece Mavi Vatan ve çevre denizlerde değil, ilgi alanımız olan tüm deniz ve okyanuslarda şanlı bayrağımızı dalgalandırmaktadır. Her geçen gün yeni platformlar ile gelişen ve güçlenen Deniz Kuvvetlerimiz, bu kazanımlarına uygun olarak yeni üslenme ve teşkilatlanma faaliyetlerini de hayata geçirmektedir. Sayın Cumhurbaşkanım; bugün yaşadığımız gurura vesile olan, son dönemde milli ve yerli savunma sanayimizin ve bu kapsamda Deniz Kuvvetlerimizin daha da güçlenmesini mümkün kılacak projelerin hayata geçirilmesine önderlik eden ve himayelerini bizden esirgemeyen Zat-ı Devletlerine ve Sayın Milli Savunma Bakanımıza şahsım ve Deniz Kuvvetleri olarak şükranlarımı sunarım."