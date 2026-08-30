Deniz Kuvvetleri'nden Kortej Geçişi

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 15 gemi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda kortej geçişi yaptı.

İstanbul Valiliği ve Milli Savunma Bakanlığınca 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 15 gemi, Rumeli Feneri'nden İstanbul Boğazı'na girdi.

Saat 09.30'da hareket eden gemiler, Beşiktaş ve Kız Kulesi güzergahında seyrederek 11.30'da kortej geçişini tamamladı.

Korteje Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait botlar ile gemiler de eşlik etti.

Boğaz geçişinde TCG Anadolu öncülüğünde TCG Savarona, TCG Oruçreis, TCG Heybeliada, TCG Büyükada, TCG Salihreis, TCG Turgutreis, TCG Giresun, TCG Burgazada, TCG Dolunay, TCG Doğanay, TCG Tufan, TCG Amasra, TCG Alemdar ve TCG Akın yer aldı.