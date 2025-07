Deniz Polisinden Hızlı Müdahale

ANTALYA'da deniz polisleri, olası boğulma ve yüksekten denize düşme vakalarında uzaktan kumandalı elektronik can simitleriyle saniyeler içinde müdahale ederek, kazazedeyi güvenli bölgeye çıkarıyor.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'nde görevli deniz polisleri, riskli alanlardaki kazazedelere hızlı ve etkin müdahale için teknolojik ekipmanlar kullanıyor. Şube bünyesinde, özellikle zorlu hava koşullarında ve botların yaklaşmasının mümkün olmadığı durumlarda kullanılmak üzere uzaktan kumandalı 5 elektronik can simidi ile görev yapılıyor. Uzaktan kumandayla kontrol edilen, aynı anda 2 kişiyi taşıyabilme özelliğine sahip can simitleri, saniyeler içinde kazazedeyi riskli durumdan çekip alıyor.

'2 KİŞİYİ GÜVENLİ BÖLGEYE TAŞIYABİLİYOR'

Elektronik can simitleriyle etkin müdahale gerçekleştirdiklerini belirten Deniz Liman Şube Müdürlüğünde görevli Başkomiser Uğur Arı, "Antalya önemli bir turizm destinasyonu. Yaz sezonuyla birlikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklıyız. Şubemiz bünyesinde uzaktan kumandayla kontrol edilen beş adet elektronik can simidimiz mevcut. Bu cihazları, olumsuz hava ve deniz koşullarında, hizmet botlarımızın manevra yapamadığı durumlarda kazazedeye ulaştırıyoruz. Elektronik can simidi, 2 kişiyi güvenli bölgeye taşıyabiliyor. Bu konuda uzmanlık eğitimi almış personelimiz var" dedi.

Yaklaşık 800 metre mesafedeki kazazedelere uzaktan müdahale edebilen sistem, personelin denizden veya karadan yönlendirmesiyle kişiyi güvenli alana ulaştırıyor.

