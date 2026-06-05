Deniz Temizliği: 300 Kg Atık Toplandı

BALIKESİR'de Sahil Güvenlik Komutanlığı Kuzey Ege Grup Komutanlığı tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında deniz kirliliğine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen temizlik çalışmasında deniz dibinden yaklaşık 300 kilogram atık çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, deniz kirliliğine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla 2 Haziran'da başlattığı deniz temizliği çalışmalarını 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde tamamladı.

Ayvalık ve Edremit ilçelerinde belirlenen noktalarda gerçekleştirilen dalışlarda, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı profesyonel dalış ekipleri deniz dibi temizliği yaptı. Akçay'da Güre mevkii ile Ayvalık'ta iç liman ve Altınova bölgelerinde yürütülen çalışmalarda denizden araç lastikleri, alışveriş arabaları, balıkçı sepetleri, sandalye parçaları ve çeşitli plastik atıklar çıkarıldı. Çalışmalarda yaklaşık 100 kilogram metal atık, 10 torba şişe ve diğer çöpler ile yaklaşık 200 kilogram plastik atık toplandığı bildirildi. Deniz tabanından çıkarılan atıklar, Sahil Güvenlik birimlerinin konuşlandığı sahil bandında sergilendi. Ekipler ayrıca vatandaşlara Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın görevleri ve deniz güvenliği hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Yetkililer, denizlerin korunmasına yönelik temizlik çalışmalarının süreceğini ve çevre bilincinin bireysel sorumlulukla başlaması gerektiğini vurguladı.