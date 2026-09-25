Deniz Yavuzyılmaz, 455 bin 758 mağdur yatırımcı için Tera yöneticilerine soru yöneltti

(ANKARA) - YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, fon krizine ilişkin yaptığı açıklamada, "Erdin Özel'in yakın ilişkide olduğu iddia edilen H.K'nın, fon vurguncularıyla ilişkisi nedir? Bu isimleri koruduğu iddia edilen sır H.K'nın siyasi bağları kimlerledir? H.K'nın fon vurgunu patlamadan önce sattığı fonlar var mı, varsa ne kadarlık satış yapıldı? Bu sorulara yanıt verilmeden, fon soygunu çözülemez" dedi.

YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"455 bin 758 fon yatırımcısı mağdur ama bu işlerin kritik yürütücüleri dışarda! Peki nasıl? Fon vurgununun merkezinde yer alan Tera şirketinin tutuklanan bazı yöneticilerinin haricinde; üst düzey kritik iki yöneticisinin adli kontrolle de olsa serbest bırakıldığını tespit ettik. Peki kim bunlar Erdin Özel; Tera Portföy adlı şirketin Yönetim Kurulu Başkanı. Hem yatırım fonları kuruyor, hem de yönetiyor. Emin Münir Sarpyener; Tera Yatırım'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Ayrıca şirketin genel müdürü, icrada görevli, imza yetkilisi. Gelelim sorulara. Erdin Özel'in yakın ilişkide olduğu iddia edilen H.K'nın, fon vurguncularıyla ilişkisi nedir? Bu isimleri koruduğu iddia edilen sır H.K'nın siyasi bağları kimlerledir? H.K'nın fon vurgunu patlamadan önce sattığı fonlar var mı, varsa ne kadarlık satış yapıldı? Bu sorulara yanıt verilmeden, fon soygunu çözülemez!"