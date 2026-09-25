Deniz Yavuzyılmaz, 455 bin 758 mağdur yatırımcı için Tera yöneticilerine soru yöneltti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Deniz Yavuzyılmaz, 455 bin 758 mağdur yatırımcı için Tera yöneticilerine soru yöneltti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Deniz Yavuzyılmaz, 455 bin 758 mağdur yatırımcı için Tera yöneticilerine soru yöneltti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak Milletvekili Yavuzyılmaz, 455 bin 758 yatırımcının mağdur olduğunu, Tera yöneticileri Erdin Özel ve Emin Münir Sarpyener'in adli kontrolle serbest bırakıldığını söyledi. Yavuzyılmaz, Özel'in yakın ilişkide olduğu iddia edilen H.K'nın vurguncularla ilişkisini sordu.

(ANKARA) - YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, fon krizine ilişkin yaptığı açıklamada, "Erdin Özel'in yakın ilişkide olduğu iddia edilen H.K'nın, fon vurguncularıyla ilişkisi nedir? Bu isimleri koruduğu iddia edilen sır H.K'nın siyasi bağları kimlerledir? H.K'nın fon vurgunu patlamadan önce sattığı fonlar var mı, varsa ne kadarlık satış yapıldı? Bu sorulara yanıt verilmeden, fon soygunu çözülemez" dedi.

YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"455 bin 758 fon yatırımcısı mağdur ama bu işlerin kritik yürütücüleri dışarda! Peki nasıl? Fon vurgununun merkezinde yer alan Tera şirketinin tutuklanan bazı yöneticilerinin haricinde; üst düzey kritik iki yöneticisinin adli kontrolle de olsa serbest bırakıldığını tespit ettik. Peki kim bunlar Erdin Özel; Tera Portföy adlı şirketin Yönetim Kurulu Başkanı. Hem yatırım fonları kuruyor, hem de yönetiyor. Emin Münir Sarpyener; Tera Yatırım'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Ayrıca şirketin genel müdürü, icrada görevli, imza yetkilisi. Gelelim sorulara. Erdin Özel'in yakın ilişkide olduğu iddia edilen H.K'nın, fon vurguncularıyla ilişkisi nedir? Bu isimleri koruduğu iddia edilen sır H.K'nın siyasi bağları kimlerledir? H.K'nın fon vurgunu patlamadan önce sattığı fonlar var mı, varsa ne kadarlık satış yapıldı? Bu sorulara yanıt verilmeden, fon soygunu çözülemez!"

Kaynak: ANKA
Deniz YavuzyılmazMilletvekiliZonguldakPolitikaEkonomiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan New York’ta Türk pastanesine ziyaret Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan New York’ta Türk pastanesine ziyaret
Bozkurt’ta selin ardından biriken alüvyon, 3 katlı binayı çatısına kadar gömdü Bozkurt'ta selin ardından biriken alüvyon, 3 katlı binayı çatısına kadar gömdü
Fırat Kalkanı gazisine evinde kabusu yaşattı: Delik deşik ederim Fırat Kalkanı gazisine evinde kabusu yaşattı: Delik deşik ederim
Mersin Tarsus’ta botoks yaptıran 3 kadın Mersin Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı Mersin Tarsus'ta botoks yaptıran 3 kadın Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı
Turistlerle dolu teknede şok anlar: Herkesin gözü önünde ilişkiye girdiler Turistlerle dolu teknede şok anlar: Herkesin gözü önünde ilişkiye girdiler
Katz’dan Erdoğan’ı hedef alan skandal sözler Türkiye’den peş peşe tepki Katz'dan Erdoğan'ı hedef alan skandal sözler! Türkiye'den peş peşe tepki
11:42
Yıldız golcü yıllar sonra İstanbul’da Kahvehanede oturup kivi içti
Yıldız golcü yıllar sonra İstanbul'da ! Kahvehanede oturup kivi içti
11:26
Salah transferi emlak piyasasına da sıçradı İstenen rakama bakın
Salah transferi emlak piyasasına da sıçradı! İstenen rakama bakın
11:25
Buket Tekışık’ın uyuşturucu test sonucu belli oldu
Buket Tekışık'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu
10:42
Bakan Gürlek duyurdu: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon, 33 gözaltı
Bakan Gürlek duyurdu: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon, 33 gözaltı
10:40
Netanyahu konuşurken salon boşaldı İsrail heyeti isim peşine düştü
Netanyahu konuşurken salon boşaldı! İsrail heyeti isim peşine düştü
10:26
Katılımevim ve Birevim’in Türkiye Emlak Katılım Bankası’na devri için gerekli başvurular yapıldı
Katılımevim ve Birevim'in Türkiye Emlak Katılım Bankası'na devri için gerekli başvurular yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2026 11:51:13. #.0.2#
SON DAKİKA: Deniz Yavuzyılmaz, 455 bin 758 mağdur yatırımcı için Tera yöneticilerine soru yöneltti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei