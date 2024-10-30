Denizde 3 Yaban Domuzu Yüzdü

Kastamonu'nun İnebolu ilçesi açıklarında denizde yüzen 3 yaban domuzu, balıkçı tarafından görüntülendi.
Dün akşam saatlerinde İnebolu ilçesinden Karadeniz'e açılan balıkçı Recep Yılmaz, Eyrik köyü açıklarında 3 yaban domuzunun yüzdüğünü gördü.
Teknesiyle domuzlara ışık tutan yılmaz, bir süre takip ettiği domuzların sahile ulaşmalarına yardım etti.
Yılmaz, AA muhabirine, "Eyrik köyü açıklarında balık için açıldığımızda denizde 3 domuz gördük. Bir süre ışık tutarak önümüzde onları götürdükten sonra teknenin önünden ayrıldılar. Sonra takip ettim sahile çıktılar. Biz de o anları cep telefonuyla kayda aldık." dedi.
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