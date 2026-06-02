Denizde rahatsızlanan otel işletmecisi hayatını kaybetti

MERSİN'in Aydıncık ilçesinde girdiği denizde rahatsızlanan otel işletmecisi Osman Ulu, hayatını kaybetti.

Akşam saatlerinde Aydıncık ilçesindeki plajda kardeşiyle denize giren Osman Ulu, iddiaya rahatsızlanıp, boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan Ulu, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Aydıncık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Ulu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.