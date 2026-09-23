Denizden çıkan hortum Bartın-Cide yolunda ilerledi, cep telefonuyla görüntülendi

Denizden çıkan hortum Bartın-Cide yolunda ilerledi, cep telefonuyla görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şiddetli sağanak ve rüzgarın etkili olduğu Batı Karadeniz'de Bartın-Cide yolunun Çandır köyü mevkisinde hortum oluştu. Denizden karaya çıkan hortum kara yolunda bir süre ilerledi ve kayboldu; o anlar cep telefonuyla görüntülendi.
BARTIN-CİDE YOLUNDA HORTUM
Batı Karadeniz'de etkili olan şiddetli sağanak ve rüzgar nedeniyle Bartın-Cide yolunun Çandır köyü mevkisinde hortum çıktı. Denizden karaya çıkan hortum kara yolunda ilerledi. Hortum, bir süre sonra kayboldu. Hortum anı cep telefonuyla görüntülendi.
Ayhan ACAR/BARTIN,
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?