Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı 20-25 Eylül'de 100 gemi ve 14 bin personelle başladı - Son Dakika
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Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı 20-25 Eylül'de 100 gemi ve 14 bin personelle başladı

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Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı 20-25 Eylül\'de 100 gemi ve 14 bin personelle başladı
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Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı, MSB'nin sanal medya paylaşımına göre 100 gemi, 50 hava vasıtası ve 14 bin personelin katılımıyla başladı. Bakanlık tatbikat için 20-25 Eylül 2026 tarihlerini verdi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı'nın 100 gemi, 50 hava aracı ve 14 bin personelin katılımıyla başladığını duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "20-25 Eylül 2026. Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı; 100 gemi, 50 hava vasıtası, 14 bin personelin katılımıyla başladı" denildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı 20-25 Eylül'de 100 gemi ve 14 bin personelle başladı - Son Dakika
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