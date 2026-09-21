Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı 20-25 Eylül\'de 100 gemi ve 14 bin personelle başladı

Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı 20-25 Eylül'de 100 gemi ve 14 bin personelle başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı, MSB'nin sanal medya paylaşımına göre 100 gemi, 50 hava vasıtası ve 14 bin personelin katılımıyla başladı. Bakanlık tatbikat için 20-25 Eylül 2026 tarihlerini verdi.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı'nın 100 gemi, 50 hava aracı ve 14 bin personelin katılımıyla başladığını duyurdu.
Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "20-25 Eylül 2026. Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı; 100 gemi, 50 hava vasıtası, 14 bin personelin katılımıyla başladı" denildi.
Kaynak: DHA
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