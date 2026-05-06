Denizler 54. Yılda Malatya'da Anıldı
06.05.2026 20:25
Emek Gençliği, 1968 kuşağının önderleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı andı.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN/ kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA)- 1968 kuşağının devrimci gençlik önderleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, idam edilişlerinin 54. yılında Malatya'da Emek Gençliği tarafından düzenlenen etkinlikle anıldı. Emek gençliği adına yapılan açıklamada, "Deniz, Yusuf ve Hüseyin'in isimleri, miras bıraktıkları eşit ve özgür bir dünya mücadelesi işçi ve emekçilerin, gençliğin saflarında büyümeye devam ediyor." denildi.

Malatya Turan Emeksiz Caddesi üst kavşağında "Emperyalist savaşlara karşı bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm" pankartı arkasında bir araya gelen Emek Gençliği üyeleri, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı andı. Anma etkinliğine siyasi parti temsilcileri, sendikalar ve demokratik kitle örgütü temsilcileri de destek verdi.

Etkinlikte sık sık "Yaşasın demokratik Türkiye", "Emperyalistler işbirlikçiler 6. Filo'yu unutmayın", "Yusuf, Hüseyin, Deniz sürüyor sürecek mücadelemiz", "Yaşasın devrimci dayanışma", "Gençlik gelecek, gelecek sosyalizm" sloganları atıldı.

"Denizlerin mücadele bayrağı taşınmaya devam ediyor"

Anma etkinliğinde Emek Gençliği adına açıklamayı Diren Aksu yaptı.

Aksu açıklamasında şunları söyledi:

"Emperyalist savaşlara, kapitalist sömürüye karşı; savaşsız, sömürüsüz bir dünya, tam bağımsız demokratik bir Türkiye mücadelesinin öncülerinden, gençlik hareketinin liderlerinden Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idamlarının üzerinden tam 54 yıl geçti. Yarım asır önce Denizler; Türkiye'nin emperyalist bağımlılığına, Türkiye'deki emperyalist ilişkilere ve onların yerli iş birlikçilerine karşı mücadele vermişlerdi. Bugün hala Türkiye'nin dört bir yanında gençler ve emekçiler Denizlerin bu mücadele bayrağını taşımaya devam ediyor."

50 yılı aşkın bir zamandır her 6 Mayıs'ta, "mücadele sürdükçe aramızda" olduğunu söylediğimiz Deniz, Yusuf ve Hüseyin'in isimleri, miras bıraktıkları eşit ve özgür bir dünya mücadelesi işçi ve emekçilerin, gençliğin saflarında büyümeye devam ediyor.

Bugün Denizleri anmak geçmişe nostaljik bir bakışla yaklaşmak değil; Denizleri anmak, emperyalist savaşlara ve kapitalist düzene karşı 'Bağımsızlık, Demokrasi ve Sosyalizm' mücadelesinin bayrağını yükseltmekten geçiyor. Denizler'in şahsında 68'in mücadele mirası, Türkiye halklarına 54 yıldır ilham olan kararlılıkları mücadelemize ışık tutmaya devam ediyor. Emperyalistler ve işbirlikçileri yenilecek, işçi sınıfı ve halklar kazanacak!"

Kaynak: ANKA

