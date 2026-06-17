Denizli Baro Başkanı Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Denizli Baro Başkanı Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltına Alındı

Denizli Baro Başkanı Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltına Alındı
17.06.2026 10:04
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Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Baro Başkanı Ufuk Kök ile 11 avukat gözaltına alındı.

Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Denizli Baro Başkanı Ufuk Kök'ün de aralarında bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca, "uyuşturucu kullanmak" suçlamasıyla Ufuk Kök ve 11 avukat hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu kapsamda operasyon düzenleyen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Denizli Baro Başkanlığı binası ve belirlenen adreslerde arama yaptı.

Gözaltına alınan Baro Başkanı Kök ve 11 avukat, işlemleri için jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Politika, 3. Sayfa, Güvenlik, Ufuk Kök, Denizli, Gözaltı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli Baro Başkanı Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltına Alındı - Son Dakika

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