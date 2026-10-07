Denizli Beyağaç\'ta konteyner yangınında yalnız yaşayan 84 yaşındaki kadın öldü

Denizli Beyağaç'ta konteyner yangınında yalnız yaşayan 84 yaşındaki kadın öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Denizli'nin Beyağaç ilçesinde Kızılcaağaç Mahallesi'ndeki konteynerde sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine sevk edilen jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerinin söndürdüğü yangında, konteynerde yalnız yaşayan 84 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Denizli'nin Beyağaç ilçesinde konteynerde çıkan yangında 84 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Sabaha karşı, Kızılcaağaç Mahallesi'nde bulunan bir konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce söndürülen yangında, konteynerde yalnız yaşayan Fatma Yağaç'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaynak: AA
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