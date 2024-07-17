Denizli Çameli'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

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Denizli'nin Çameli ilçesinde dün başlayan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Karabayır Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına müdahale gece boyunca karadan devam etti.

Havanın kararmasıyla ara verilen havadan müdahale günün ilk ışıklarıyla helikopterle yeniden başladı.

Yangında şimdiye kadar yaklaşık 5 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.