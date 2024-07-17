Denizli Çameli'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Denizli'nin Çameli ilçesinde dün başlayan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altındı.
Karabayır Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına müdahale gece boyunca karadan devam etti.
Havanın kararmasıyla ara verilen havadan müdahale günün ilk ışıklarıyla helikopterle yeniden başladı.
Bölgede 5 helikopterin desteğiyle yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.
Yıldırım düşmesi sonucu çıktığı değerlendirilen yangında yaklaşık 7 hektarlık alan zarar gördü.
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