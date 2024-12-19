Denizli'de 13 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs TIR'da Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Denizli'de 13 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs TIR'da Yakalandı

Denizli\'de 13 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs TIR\'da Yakalandı

Denizli'nin Honaz ilçesinde, dolandırıcılık, hırsızlık ve uyuşturucu kullanımı gibi çeşitli suçlardan 13 yıl hapis cezasıyla aranan Serdar Ç., jandarma operasyonu sırasında TIR kabininde kendini kilitleyerek saklandı. Jandarma ekiplerinin çabaları sonrası teslim oldu ve tutuklandı.

19.12.2024 16:57  Güncelleme: 16:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 13 yıl hapis cezasıyla aranan, jandarma gelince kendisini TIR kabinine kilitleyen Serdar Ç. (28), yakalandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, hakkında 'Dolandırıcılık', 'Hırsızlık', 'Uyuşturucu madde kullanımı' ve 'Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet' gibi suçlardan kaydı bulunan ve 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Serdar Ç.'nin, Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi'nde saklandığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen JASAT ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, adrese operasyon düzenledi. Jandarma ekiplerinin kendisini aradığını öğrenen Serdar Ç., çalıştığı iş yerindeki TIR'ın kabinine girerek kapıyı kilitledi. Ekipler, dakikalarca süren uyarılarla Serdar Ç.'yi ikna etmeye çalıştı. Kapının çilingire açtırılacağını öğrenen Serdar Ç., bir süre sonra teslim oldu.

Serdar Ç.'nin dolandırıcılıktan 7, hırsızlıktan 7, uyuşturucu madde kullanmaktan 2 ve Askeri Ceza Kanunu'na muhalefetten 1 olmak üzere toplam 17 suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serdar Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Dolandırıcılık, Dolandırıcı, Operasyon, Hırsızlık, Politika, Jandarma, Güvenlik, 3-sayfa, Denizli, Güncel, Honaz, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de 13 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs TIR'da Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:36 Irak’a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar Irak'a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar
23:42 Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti’den kopmadım Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti'den kopmadım
23:18 ABD, Suriye’de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor ABD, Suriye'de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor
22:52 Suriye’de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz Suriye'de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz
18:47 Suriye’de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı Suriye'de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı
09:59 KYK yurdunda 6’ncı kattan atlayarak intihar etti KYK yurdunda 6'ncı kattan atlayarak intihar etti
09:57 Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı
09:51 Manchester United, Altay Bayındır’ın kalemini kırdı Manchester United, Altay Bayındır'ın kalemini kırdı
09:47 Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya’ya doğru yola çıktı Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya'ya doğru yola çıktı
09:43 HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye’de alkole izin verilecek mi HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi?
09:41 İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 01:01:37. #1.12#
SON DAKİKA: Denizli'de 13 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs TIR'da Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.