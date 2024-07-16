Denizli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri

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Denizli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler yapıldı.

Kentteki etkinlikler 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda düzenlendi.

Programda, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okunmasının ardından, Kuran-ı Kerim tilaveti dinledi.

Daha sonra vatandaşlar mehter takımının gösterisini izledi.

Vali Ömer Faruk Coşkun törende yaptığı konuşmada, tarih boyunca bu şanlı milletin nice kahramanlık destanları yazdığını söyledi.

Vatandaşların 15 Temmuz gecesi milli mücadele ruhuyla yine meydanlarda olduğunu anlatan Coşkun, "Ay yıldızlı bayrağımızın gölgesi altında sonsuza kadar bağımsız yaşamaya ant içmiş aziz milletimiz, istiklali ve istikbali uğruna canını ortaya koymaktan hiçbir zaman çekinmemiştir. Nasıl ki 15 Temmuz gecesi birlik ve beraberliğimizi içeriden ve dışarıdan bozmaya kalkışanlara karşı sarsılmaz bir iradeyle bir araya geldiysek bundan sonraki süreçte de aynı bilinç ve iradeyle milli duruşumuzu sergilemeye devam edeceğiz. Milletimiz vatan, millet ve kutsiyet uğrunda kararlı duruşunu her daim gösterecek ve bütün gücünü ülkemizin kalkınması, milletimizin barışı ve huzuru için harcayacaktır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından sema gösterisi yapıldı, sala okunup dua edildi.???????