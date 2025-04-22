Denizli'de 23 Nisan Coşkusu: Melis Fis Konser Veriyor

(DENİZLİ)- Merkezefendi Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel düzenlediği konserde sevilen şarkıcı Melis Fis'i Denizlililer ile buluşturacak. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Gelin, bayram coşkusunu hep birlikte yaşayalım" dedi.

Merkezefendi Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkulu bir etkinlikle kutlamaya hazırlanıyor. Ünlü şarkıcı Melis Fis, ilçede bayrama özel konser verecek. Fis, 24 Nisan Perşembe günü saat 18.00'de Merkezefendi Kültür Merkezi açık otoparkında sahne alarak sevenleriyle buluşacak. Etkinlikte, çocuklar ve aileleri müzik dolu unutulmaz bir bayram yaşayacak.

Etkinliklere hız kesmeden devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bayramını hep birlikte, coşkuyla kutlamaya hazırlanıyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel konserde, değerli şarkıcımız Melis Fis ile unutulmaz bir kutlama gerçekleştireceğiz. Tüm çocuklarımızı, ailelerini ve Denizlili hemşehrilerimizi 24 Nisan Perşembe günü saat 18.00'de Merkezefendi Kültür Merkezi açık otoparkında gerçekleşecek konserimize davet ediyorum. Gelin, bayram coşkusunu hep birlikte yaşayalım" diye konuştu.