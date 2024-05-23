Denizli\'de 24 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 24 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Çakmak Mahallesi'ndeki İş Adamları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde hayır için dağıtılan tavuk pilav yiyen bazı öğrencilerde mide bulantısı şikayeti görüldü.

Okul yönetiminin durumu bildirmesi üzerine okula gelen sağlık ekipleri, şikayetleri bulunan 24 öğrenciyi kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.???????