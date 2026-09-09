Denizli'de 3 kişinin hayatını kaybettiği kavgada 3 zanlı tutuklandı, 3'ü serbest kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Denizli'de 3 kişinin hayatını kaybettiği kavgada 3 zanlı tutuklandı, 3'ü serbest kaldı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yenişehir Mahallesi'ndeki restoranda 'alacak verecek anlaşmazlığı' nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi ölmüştü. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan O.K, R.B. ve D.B. 'kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki restoranda çıkan silahlı kavgada 3 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Yenişehir Mahallesi'ndeki restoranda Ercan Kazan, Cumali Kazan ve Suphi Bozat'ın öldürüldüğü kavgaya yönelik çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ö.M, M.B. ve R.T'yi yakaladı.

Ekipler daha sonra tedavileri tamamlanan D.B. ve R.B. ile olayla bağlantılı olduğunu belirlediği O.K'yi de gözaltına aldı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden O.K, R.B, D.B. çıkarıldıkları mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Yenişehir Mahallesi 49. Sokak'taki restoranda 5 Eylül'de iki grup arasında "alacak verecek anlaşmazlığı" nedeniyle çıkan tartışmada tarafların birbirine ateş açması sonucu Ercan Kazan, Cumali Kazan ve Suphi Bozat hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı. İlk aşamada 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Yenişehir, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de 3 kişinin hayatını kaybettiği kavgada 3 zanlı tutuklandı, 3'ü serbest kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Benzema ihrama girdi Kabe’den paylaştığı nota beğeni yağıyor Benzema ihrama girdi! Kabe'den paylaştığı nota beğeni yağıyor
Esenler’de tatlıcı dükkanından sadaka kutusunu çalan şüpheli kamerada Esenler’de tatlıcı dükkanından sadaka kutusunu çalan şüpheli kamerada
Köpeği traktöre bağlayarak sürükledi Köpeği traktöre bağlayarak sürükledi
At, sünnet çocuğunu üzerinden attı At, sünnet çocuğunu üzerinden attı
Türk futbolunda tarihi imza Takımı 22 yaşındaki kadın çalıştıracak Türk futbolunda tarihi imza! Takımı 22 yaşındaki kadın çalıştıracak
Sırbistan’da erken genel seçim 25 Ekim’de yapılacak Sırbistan'da erken genel seçim 25 Ekim'de yapılacak

19:56
Ayşe Tokyaz cinayeti davasında karar Cemil Koç’a ağırlaştırılmış müebbet verildi
Ayşe Tokyaz cinayeti davasında karar! Cemil Koç'a ağırlaştırılmış müebbet verildi
19:44
Fenerbahçe’de ayrılık: Becao, Rusya’ya gitti
Fenerbahçe'de ayrılık: Becao, Rusya'ya gitti
19:29
CHP’yi karıştıracak “İzmir“ iddiası Foça Belediye Başkanı AK Parti’ye katılıyor
CHP'yi karıştıracak "İzmir" iddiası! Foça Belediye Başkanı AK Parti'ye katılıyor
19:17
Sen de bunu yaparsan Eşini yanına alan ünlü futbolcu, dakikalarca ters yönde gitti
Sen de bunu yaparsan! Eşini yanına alan ünlü futbolcu, dakikalarca ters yönde gitti
19:14
İzmir’de banka soygunu girişimi Bir görevli rehin alındı
İzmir'de banka soygunu girişimi! Bir görevli rehin alındı
19:00
Güzellik merkezi skandalında yeni perde 80 binden fazla gizli kamera kaydı bulundu
Güzellik merkezi skandalında yeni perde! 80 binden fazla gizli kamera kaydı bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 20:01:45. #.0.2#
SON DAKİKA: Denizli'de 3 kişinin hayatını kaybettiği kavgada 3 zanlı tutuklandı, 3'ü serbest kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement