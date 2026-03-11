Denizli\'de 3 Örümcek Maymunu Koruma Altına Alındı

DOĞA Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), Denizli'de özel bir havuz işletmesinde ele geçirilen 3 örümcek maymununun koruma altına alındığını açıkladı.

DKMP'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, Denizli'de örümcek maymunlarının koruma altına alındığı belirtilerek, "Yapılan bir ihbarı değerlendiren ekiplerimizin, kolluk kuvvetleriyle birlikte özel bir havuz işletmesinde gerçekleştirdiği denetimlerde 3 örümcek maymunu tespit edildi. Bulundurulması yasak olan maymunlar koruma altına alınırken işletme hakkında idari işlem uygulandı" denildi.