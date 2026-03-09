Denizli'de 5,1 Büyüklüğünde Deprem

(ANKARA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 09.21'de, merkez üssü Denizli'nin Buldan ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

