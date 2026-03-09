Denizli'de 5,1 Büyüklüğünde Deprem

(ANKARA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 09.21'de, merkez üssü Denizli'nin Buldan ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD Deprem Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, saat 09.21'de, merkez üssü Denizli'nin Buldan ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
