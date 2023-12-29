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Denizli'de 6 Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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Denizli'de 6 Firari Hükümlü Yakalandı

Denizli'de çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari hükümlü, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan hükümlüler arasında hırsızlık, yağma, kasten öldürme ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından arananlar bulunuyor. Hükümlüler, adliyeye sevk edildikten sonra cezaevine gönderildi. Operasyon sırasında bir hükümlü, evin yatak odasındaki özel düzenekli dolap çekmecesinde yakalandı.

Denizli\'de 6 Firari Hükümlü Yakalandı
29.12.2023 - 15:41,  Güncelleme: 16:12
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Denizli'de çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari hükümlü yakalandı.

Denizli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan operasyonlarda hırsızlık ile tutuklu ve hükümlünün kaçması suçlarından 31 yıl 9 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 hükümlü, hırsızlık suçundan 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 hükümlü, yağma suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 hükümlü, kasten öldürme suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 hükümlü, hırsızlık suçundan 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 hükümlü, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 7 yıl 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 hükümlü yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler cezaevine gönderildi.

Öte yandan hükümlülerden biri, evin yatak odasındaki özel düzenekli dolap çekmecesinin içinde yakalandı.

Kaynak: AA
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