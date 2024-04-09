Denizli'de protokol üyeleri, Ramazan Bayramı arifesinde şehitliği ziyaret etti.
Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin ve Nilgün Ök ile protokol üyeleri, Asri Mezarlık'taki ziyarette şehit yakınlarına başsağlığı diledi, onlarla sohbet etti.
Şehitlikte Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.
Daha sonra polis şehitliğine giden protokol, şehit polislerin kabirlerine karanfil bıraktı.
Ziyaretin ardından huzurevi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Denizli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü ziyaret edilerek, çocuk, genç ve yaşlılarla bayramlaşıldı.
Vali Coşkun, şehit polis Murat Turan'ın ailesini de ziyaret etti.
Son Dakika › Güncel › Denizli'de arife gününde şehit mezarları ziyaret edildi - Son Dakika
Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, Ramazan Bayramı'nın 1. günü Tekkeköy İlçe Meydanı'nda yapılacak bayramlaşmaya tüm vatandaşları davet etti. Başkan Candal, bayramın sevgi ve saygıyı pekiştirmek, kardeşlik bağlarını güçlendirmek için bir fırsat olduğunu belirtti.
Yeşilçam oyuncusu Nuri Alço, yoğun bakımda tedavi görüyor. Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Sungur, Alço'nun sağlık durumu hakkında bilgi vererek, durumunun stabil olduğunu ve hayati tehlikesinin olmadığını belirtti. Alço'nun eşi ise sevenlerinden dua istedi.
Hamas yöneticisi Sami Ebu Zuhri, Türkiye ile Hamas arasındaki ilişkileri övgüyle nitelendirerek Türkiye'nin Gazze'ye verdiği diplomatik ve insani yardımları takdir ettiğini belirtti. Ebu Zuhri, Türkiye'nin Gazze'deki savaşın durmasını sağlamak için liderlik edebileceğini ve Hamas ile Filistin halkına büyük hizmet ettiğini vurguladı. Ayrıca, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının devam ettiğini ve müzakerelerin sonuçsuz kaldığını ifade etti.
Yalova'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, Suudi Arabistan uyruklu A.S.A.'nin uyuşturucu ticareti yapacağı bilgisi üzerine yapılan aramada, 68 gram plaka esrar, 2 gram metamfetamin, uyuşturucu kullanma aparatları ve terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, tüm İslam aleminin bayramını tebrik ederek, İslam coğrafyasında ve tüm dünyada barış, kardeşlik ve huzurun tesis edilmesini temenni etti. Büyükgöz, bayramların insanların birbiriyle kaynaştığı, birlik, paylaşma ve hoşgörünün güzel örneklerinin sergilendiği özel günler olduğunu belirtti ve insanlara hoşgörüyle yaklaşılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Filistin'de akan kanın durması ve İslam coğrafyasında barışın sağlanması için dua etti ve tüm hemşehrilerinin Ramazan Bayramı'nı en içten duygularıyla tebrik etti.