Denizli'de arife gününde şehit mezarları ziyaret edildi - Son Dakika
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Denizli'de arife gününde şehit mezarları ziyaret edildi

Denizli\'de arife gününde şehit mezarları ziyaret edildi

Denizli'de Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve diğer protokol üyeleri, Ramazan Bayramı arifesinde şehitliği ziyaret etti. Şehit yakınlarına başsağlığı dileyen protokol üyeleri, Kur'an-ı Kerim okudu ve dualar etti. Daha sonra polis şehitliğine giderek şehit polislerin kabirlerine karanfil bıraktı. Ziyaretin ardından huzurevi ve çocuk evleri sitesi de ziyaret edilerek bayramlaşma gerçekleştirildi.

09.04.2024 13:30
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Denizli'de protokol üyeleri, Ramazan Bayramı arifesinde şehitliği ziyaret etti.

Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin ve Nilgün Ök ile protokol üyeleri, Asri Mezarlık'taki ziyarette şehit yakınlarına başsağlığı diledi, onlarla sohbet etti.

Şehitlikte Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Daha sonra polis şehitliğine giden protokol, şehit polislerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Ziyaretin ardından huzurevi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Denizli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü ziyaret edilerek, çocuk, genç ve yaşlılarla bayramlaşıldı.

Vali Coşkun, şehit polis Murat Turan'ın ailesini de ziyaret etti.

Kaynak: AA

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