Denizli'de Bıçaklanma Olayında Ölüm

Denizli'nin Honaz ilçesinde bıçaklandığı iddiasıyla 3 gün önce hastaneye başvuran kişi, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Reyhan Şer (60) 21 Mart'ta Pamukkale Üniversitesi Hastanesine başvurarak bacağından bıçaklandığını ve darbedildiğini ifade etti.

Tedavisine başlanan Şer, bugün yaşamını yitirdi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.