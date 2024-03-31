ANKA Haber Ajansının verilerine göre Denizli'de saat 21.53 itibarıyla CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bülent Nuri Çavuşoğlu yüzde 51,69 oy aldı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. Denizli'de saat 21.53 itibariyle sandıkların yüzde 39,02'si açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre CHP'nin adayı Bülent Nuri Çavuşoğlu yüzde 51,69, AK Parti'nin adayı Osman Zolan yüzde 39,38 oy aldı.
Son Dakika › Güncel › Denizli'de CHP Adayı Bülent Nuri Çavuşoğlu Yüzde 51,69 Oy Aldı - Son Dakika
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, oy sayım sürecini takip ettikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşın kararına saygı duyduklarını belirterek, demokrasiye vurgu yaptı.
Aydın'ın en kalabalık ve en dinamik köylerinden biri olan Ilıdağ Köyü, 15 yıl aradan sonra muhtarını değiştirdi. Geleneksel yaşantısı ve ekonomistliği kadar siyasetteki öncülüğü ile dikkat çeken köyde Ali İhsan Bayram, muhtar seçildi. Bayram, rakibi Halil Tok'u geride bırakarak çoğunluğun oylarını aldı.
Antalya'da düzenlenen Vestel Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda İbrahim Çolak halka aletinde, Adem Asil ise yer aletinde altın madalyanın sahibi oldu. Muratpaşa ilçesindeki İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, milli sporcular finallerde başarılı performans sergiledi. İbrahim Çolak halka aleti finalinde 14.650 puanla altın madalya kazanırken, Adem Asil yer aleti finalinde 14.400 puanla birinci oldu.
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, seçim sonuçlarını takip ettiği AK Parti Ankara İl Başkanlığından ayrılırken, 'Vatandaşımız karar vermiştir saygı duyarız hayırlı olsun' ifadelerini kullandı.
CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek'in oy kullandığı sandıktan CHP'ye 113, AK Parti'ye ise 84 oy çıktı.
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