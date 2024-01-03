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Denizli'de çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı - Son Dakika
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Denizli'de çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan Kınıklı Mahallesi'ndeki bir eğlence merkezinden çıkan D.A. ile İ.K. arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında İ.K. bıçakla elinden yaralandı. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaralı ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinden kaçan D.A. ise polis tarafından yakalandı.

Denizli\'de çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı
03.01.2024 - 10:17,
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Kınıklı Mahallesi'ndeki eğlence merkezinden çıkan D.A. ile İ.K. arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada İ.K. bıçakla elinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan D.A, polis ekiplerince yakalandı.

Kaynak: AA
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