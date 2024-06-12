Denizli'de cipin çarptığı motosikletteki 2 genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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Denizli'de cipin çarptığı motosikletteki 2 genç hayatını kaybetti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen kazada, cipin çarptığı motosiklette bulunan 2 genç hayatını kaybetti. Güvenlik kamerası görüntülerinde, cipin önce beton bariyerlere ardından motosiklete çarpması ve kaza anı yer alıyor. Kazada alkollü olduğu belirlenen cip sürücüsü ise yaralanmadan kurtuldu.

12.06.2024 14:35
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, cipin çarptığı motosikletteki 2 gencin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarınca kaydedilen görüntülerde, Üçgen Köprülü Kavşağı'nda Hüseyin Gündem (40) idaresindeki 48 AOL 432 plakalı cipin önce yol kenarındaki beton bariyerlere ardından da önünde ilerleyen Fethi Berk (23) yönetimindeki 20 AGM 047 plakalı motosiklete çarpması yer alıyor.

Berk'in, kavşaktan yaklaşık 15 metre aşağıdaki yola düşmesi ve cipin motosikletten sonra tekrar beton bariyerlere çarpması da görülüyor.

Kaza

Hüseyin Gündem idaresindeki cip, 29 Aralık 2023'te Üçgen Köprülü Kavşağı'nda önünde ilerleyen Fethi Berk yönetimindeki motosiklete çarpmış, motosiklet sürücüsü Berk kavşaktan yaklaşık 15 metre aşağıdaki yola düşmüş, arkasındaki Busenur Bostancı (18) da yola savrulmuştu. Kazada Berk ile Bostancı hayatını kaybetmiş, cip sürücüsü Gündem'in 1,18 promil alkollü olduğu belirlenmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Denizli'de cipin çarptığı motosikletteki 2 genç hayatını kaybetti - Son Dakika

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