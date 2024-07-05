Denizli'de Çocuk Çakmak Gazı Koklaması Sonucu Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde fenalaşması üzerine hastaneye kaldırılan çocuk, hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Aktepe Mahallesi'nde A.D.U. sokakta arkadaşlarıyla (15) bir araya geldi.
A.D.U, bir süre sonra fenalaştı. Arkadaşları tarafından çağrılan ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan A.D.U, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
A.D.U'nun çakmak gazı koklaması nedeniyle öldüğünün değerlendirildiği belirtildi.
Cenaze, Asri Mezarlıkta toprağa verildi.
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