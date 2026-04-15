Denizli'de Eski Eş Cinayeti Davası
Denizli'de Eski Eş Cinayeti Davası

15.04.2026 12:31
Denizli'de eski eşini bıçakla öldüren sanığın yargılaması devam ediyor, müebbet hapis isteniyor.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde eski eşini sokakta bıçakla öldürüp yanındaki kişiyi de yaraladığı iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık M.K. (42), öldürülen Hatice Ünlü'nün (42) yakınları ile taraf avukatları katıldı, olayda yaralanan H.Ç. bu celsede yer almadı.

Tanık beyanlarının ardından savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Sanık hakkında "boşandığı eşe ve kadına karşı nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Sanığın olayda yaralanan H.Ç'ye yönelik eylemi açısından ise "bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 21 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Mütalaada sanık hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmaması yönünde görüş bildirildi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Kuşpınar Mahallesi Lise 1 Caddesi'nde, 12 Nisan 2025'te M.K, eski eşi Hatice Ünlü ve yanındaki H.Ç. (42) ile karşılaşmış, taraflar arasında tartışma çıkmıştı. M.K. bıçakla Ünlü ile H.Ç'yi yaralamış, Ünlü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Hazırlanan iddianamede sanığın eski eşine yönelik eyleminden dolayı "kasten öldürme" suçundan müebbet, H.Ç'yi bıçakla yaralamasından dolayı da 1 yıldan 5 yıla kadar hapsi istenmişti.

Kaynak: AA

Denizli, Cinayet, Güncel, Suç

